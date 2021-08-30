Sakarya Büyükşehir Belediyesi 28 adet işyerini satışa sundu
İLAN 30.08.2021, 01:18
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı İlçesinde yapılacak Ticaret Merkezindeki toplam 28 adet ofis/işyerinin 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine göre satış ihalesi gerçekleştirilecek.
İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 7 Eylül 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde yapılacak.
İhaleye katılmak isteyenlerin, istenilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 7 Eylül 2021 günü saat 11.00’e kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.
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