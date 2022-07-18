Sahipsiz sokak hayvanlarının bakımı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Toplanması, Kısırlaştırılması, Aşılanması, Küpelenmesi, İç-Dış Parazit Kontrol ve Alındıkları Ortama Geri Bırakılması Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

