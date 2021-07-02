Rize Belediyesi'nden ulaşım ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Rize Belediyesi, merkez mahallelerine toplu ulaşım ihtiyacının karşılanması amacıyla ulaşım ihalesi düzenleyecek.

12 araçlık hat ve güzergah, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırmayla 1 yıllığına kiraya verilecek. İhale 13 Temmuz 2021 salı günü saat 15.00’te Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

Halk otobüsü toplu taşıma hattının kiralanması ile alakalı ilanın detayları için tıklayınız.