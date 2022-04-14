Rize Belediyesi'nden kiralık taşınmazlar
İLAN 14.04.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Rize Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 90 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle 3 yıl süreyle kiraya verilecek.
İhale 26 Nisan 2022 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.
İş yeri, ATM alanı vb. nitelikteki taşınmazların kiralama ihalesine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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