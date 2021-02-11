Restorasyon uygulama işi yaptırılacak
İLAN 11.02.2021, 00:06 11.02.2021, 00:17
5
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Satınalma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından Ali Münif Yeğenağa Caddesi 2 Etap Sokak Sağlıklaştırma Restorasyon Uygulaması İşi yaptırılacak.
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler ile yapılacak olan ihaleye ilişkin detayları buradan öğrenebilirsiniz
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
4°
açık