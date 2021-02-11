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Restorasyon uygulama işi yaptırılacak

İLAN 11.02.2021, 00:06 11.02.2021, 00:17
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Restorasyon uygulama işi yaptırılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Satınalma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından Ali Münif Yeğenağa Caddesi 2 Etap Sokak Sağlıklaştırma Restorasyon Uygulaması İşi yaptırılacak.

İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler ile yapılacak olan ihaleye ilişkin detayları buradan öğrenebilirsiniz

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