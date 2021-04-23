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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

İLAN 23.04.2021, 01:14
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin  ilanda  belirtilen  birimlerine,  2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca 30 Öğretim Üyesi alınacak.
Öğretim üyesi alımlarından aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.
 

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