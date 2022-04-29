Pendik Belediyesi model uçak sahasını kiraya veriyor
İLAN 29.04.2022, 01:26
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Pendik Belediye Başkanlığı tarafından, 28.200 m² alanlı taşınmazın 18.000 m² lik kısmı, eğitim amaçlı Model Uçak Sahası olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya verilecek.
İhale, 18 Mayıs 2022 tarihinde, Pendik Belediye binasındaki 7. kat toplantı odasında Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacak.
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