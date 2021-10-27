Pelet malzemesi satın alınacak
İLAN 27.10.2021, 00:09
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İl Sağlık Müdürlüğü bağlı sağlık tesisleri için 2022 yılı pelet ( sıkıştırılmış talaş ) malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
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