Parke taşı alımı, nakliyesi, döşenmesi işi yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kargı Belediye Başkanlığı 15000m2 Normal Çimentolu Buhar Kürlü 8cm lik kilitli beton parke taşı alımı, nakliyesi, döşenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.