Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
İLAN 22.04.2022, 00:59
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne bağlı PAÜ Hastaneleri ek hizmet binasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) 81 sözleşmeli personel alacak.
Başvurular, Üniversitenin www.pau.edu.tr adresinden 9 Mayıs 2022 tarihine kadar çevrim içi olarak yapılacak.
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