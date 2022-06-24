Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara duyuru

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar, Ankara, Kütahya ve Antalya illerinde bulunan 10 adet taşınmaz 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin adresine son teklif verme tarihi olan 26 ve 27 Temmuz 2022 tarihlerinde saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

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