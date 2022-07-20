Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7. dereceden 8 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı kadrosu için yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacak.

Başvurular elektronik ortamda 8 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak olup 19 Ağustos 2022 tarihine kadar alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

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