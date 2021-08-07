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Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

İLAN 07.08.2021, 01:09
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Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik, Heykel, Resim,  Seramik ve Cam Bölümlerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak. Sınav için online Başvurular 9-11 Ağustos  2021 tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenci adayları sınav başvuru tarihi ve koşulları ile ilgili detaylı bilgileri www.gsf.hacettepe.edu.tr adresinden, 312 297 68 40/41 numaralı telefonlardan veya gsf@hacettepe.edu.tr e-posta adresinden öğrenebilecekler.
İlanı görüntülemek için tıklayınız.

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