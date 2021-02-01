Oturma bankı ve çöp kovası satın alınacak

Çorum Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünce park, yeşil alan ve mesire alanlarında kullanılması amacıyla oturma bankı, çöp kovası ve çöp kovası sepetleri alacak.

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, oturma bankı çöp kovası ve çöp kovası sepetleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 8 Şubat 2021 tarihinde saat 10.00’da ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.

