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Otopark ihale ile kiraya verilecektir

İLAN 05.03.2021, 02:28 03.03.2021, 19:26
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Otopark ihale ile kiraya verilecektir

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait 1)-Çepni Mahallesi, Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi doğusunda bulunan imar planında katlı otopark işaretli 4405 ada, 1 parsele isabet eden 2.677,69 m2’lik alan ile Tabakhane Camii güneyinde açık otopark işaretli 1.446,15 m2’lik alanla birlikte toplam: 4.123,84 m2’lik 206 adet araç kapasiteli alan, 1 Yıllık Tahmini Kira Bedeli 55.000,00TL+KDV Geçici teminat 5.500,00 TL üzerinden;
2)-Karakeçili Mahallesi, Karakeçili Camii doğusunda bulunan imar planında katlı otopark işaretli 141 ada, 82, 95, 96 ve 122 nolu parsellere isabet eden 914,54 m2’lik 45 araç kapasiteli alan, 1 Yıllık Tahmini Kira Bedeli 12.000,00TL+KDV Geçici teminat 1.200,00 TL üzerinden açık otopark olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 2 yıl müddetle kiraya verilecektir.
İhale 10 Mart 2021 tarihinde Turgut Özal İş Merkezi 4. katta bulunan Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda saat 14.00'da yapılacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler için TIKLAYINIZ.
 

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