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Otogarda 11 adet işyeri kiralanıyor

İLAN 26.01.2021, 01:13
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Otogarda 11 adet işyeri kiralanıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Malkara Otogarı'nda bulunan ve  bilet satış ofisi, kafeterya, market, WC ve taksi durağı nitelikli 11 adet taşınmaz 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecek.
İhaleye katılım şartları ve başvuru süresiyle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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