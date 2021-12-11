ÖSYM personel alacak
İLAN 11.12.2021, 00:23
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle "Büro Personeli" unvanlı pozisyona 3, "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" unvanlı pozisyona ise 6 ve "Sınav Hizmetleri Uzmanı" unvanlı pozisyona 5 olmak üzere toplam 14 sözleşmeli personel alınacak.
Adaylar başvurularını ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlamak üzere 23 Aralık 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapabilecek.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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5°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Hatayspor
|16
|29
|3. Konyaspor
|15
|27
|4. Fenerbahçe
|15
|27
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|16
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|14
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Kocaelispor
|15
|23
|7. Gençlerbirliği
|15
|23
|8. Samsunspor
|14
|22
|9. Tuzlaspor
|13
|21
|10. İstanbulspor
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|15
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brentford
|16
|20
|10. Brighton
|15
|20
|11. Aston Villa
|15
|19
|12. Leicester City
|15
|19
|13. Everton
|15
|18
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Celta de Vigo
|17
|17
|14. Villarreal
|15
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8