Osmaniye (Merkez) İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi Halkın Katılımı Toplantısı'na davet

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Osmaniye Belediyesi tarafından, Osmaniye (Merkez) İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi için yürütülen çevresel ve sosyal çalışmalar kapsamında halkı bilgilendirmek, halkın görüş ve önerilerini almak, inşaat ve işletme dönemlerinde halk ile işbirliği tesis etmek üzere idare tarafından planlanan ve aşağıda detayları verilen “Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlenecek.

Toplantı daveti ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.