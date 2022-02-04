Osmangazi Belediyesi'nden gayrimenkul satışı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Osmangazi Belediyesi’ne ait 9 adet gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecek.

8 adet daire ve 1 adet dükkanın satış ihalesi Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda 22 Şubat 2022 Salı günü yapılacak. Teklifler 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar verilebilecek.

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