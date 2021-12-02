Osmancık Devlet Hastanesi gıda satın alacak
İLAN 02.12.2021, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Osmancık Devlet Hastanesi, kemikli et alımı, tavuk eti alımı, ekmek alımı, tatlı alımı, sebze ve meyve alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
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