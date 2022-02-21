Osmancık Belediyesi halihazır harita güncellemesi işi yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Osmancık Belediyesi, halihazır güncellemesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu18 inci Madde uygulama işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

aİhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.