Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 4 adet araç satacak
İLAN 12.03.2021, 00:12
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına ait 4 adet araç satışa çıkarıldı.
Araç satış ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine kıyasen uygulanarak Açık Teklif Usulü ile 15 Mart 2021 tarihinde saat 13:30'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Toplantı Odasında yapılacak.
İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız.
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