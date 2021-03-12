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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 4 adet araç satacak

İLAN 12.03.2021, 00:12
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 4 adet araç satacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına ait 4 adet araç satışa çıkarıldı.

Araç satış ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine kıyasen uygulanarak Açık Teklif Usulü ile 15 Mart 2021 tarihinde saat 13:30'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Toplantı Odasında yapılacak.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız.

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