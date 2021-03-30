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Orman yolu yapılacak

İLAN 30.03.2021, 00:26 30.03.2021, 00:29
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Orman yolu yapılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yalova Orman İşletme Müdürlüğü, Çınarcık Orman İşletme Şefliği,309,310,316 Kod Nolu Yollarda B Tipi Orman Yolu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
 

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