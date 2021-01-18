Orman İşletme Müdürlüğü sigortacılık hizmeti alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ADANA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zorunlu Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 21.01.2021 - 10:30

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Adana Orman İşletme Müdürlüğü Reşatbey Mah. Ordu Cad. No:20 Seyhan/ADANA

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