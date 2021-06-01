Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacak

İLAN 01.06.2021, 00:15
11
Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kamu  Kurum ve Kuruluşlarına İşçi  Alınmasında Uygulanacak Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 Geçici İşçi, 3 Daimi İşçi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı yapılacak.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
2080 geçici, 3 daimi işçi alımı ayrıntılarını buradan öğrenebilirsiniz.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
12°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@