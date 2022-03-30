Orman Genel Müdürlüğü 1.833 sözleşmeli personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.500 Orman Muhafaza Memuru, 283 Orman Mühendisi ve 50 Orman Endüstri Mühendisi alınacak

İlan metinlerinde belirtilen şartları taşıyan adayların 4 - 10 Nisan 2022 tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

1.500 Orman Muhafaza Memuru alım ilanına ulaşmak için tıklayınız

283 Orman Mühendisi alım ilanına ulaşmak için tıklayınız

50 Orman Endüstri Mühendisi alım ilanına ulaşmak için tıklayınız