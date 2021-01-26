Orman emvali istifleme hizmeti alınacaktır

Zeytin Orman İşletme Şefliğinin kamil deposuna 10.700 M3 istif yapma işi, Koyunbaba Orman İşletme Şefliğinin ardıç geçici deposuna 5.550 M3 istif yapma işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 02 Şubat 2021 tarihinde Çepni Mah.İnönü Cad. No:72 Çorum Orman İşletme Müdürlüğü adresinde saat 14:00’de yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.