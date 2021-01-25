Son Dakika

Orhangazi Belediyesi 9 adet taşınmaz satıyor

İLAN 25.01.2021, 00:33
7
Orhangazi Belediyesi 9 adet taşınmaz satıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyeti Orhangazi Belediyesi'ne ait olan konut alanı, yurt alanı ve zeytinlik niteliğinde olan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ihale suretiyle satılacak.
Satışı çıkarılan taşınmazların, yüzölçümü, muhammen bedelleri, satış yeri ve şartlarıyla ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 25 Ocak 2021
İmsak 06:22
Güneş 07:50
Öğle 12:57
İkindi 15:31
Akşam 17:55
Yatsı 19:17

Gelişmelerden Haberdar Olun

@