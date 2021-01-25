Orhangazi Belediyesi 9 adet taşınmaz satıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyeti Orhangazi Belediyesi'ne ait olan konut alanı, yurt alanı ve zeytinlik niteliğinde olan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ihale suretiyle satılacak.

Satışı çıkarılan taşınmazların, yüzölçümü, muhammen bedelleri, satış yeri ve şartlarıyla ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.