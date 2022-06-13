Organizasyon hizmeti alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Anma Etkinlikleri ve 37. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali Organizasyon Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

