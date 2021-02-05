Son Dakika

Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesi'ne altyapı işi yaptırılacak

İLAN 05.02.2021, 00:32
7
Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesi'ne altyapı işi yaptırılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan, Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

İhaleye katılım şartları ve isteklilerden istenilen belgelerle diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 05 Şubat 2021
İmsak 06:13
Güneş 07:39
Öğle 12:59
İkindi 15:44
Akşam 18:09
Yatsı 19:30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@