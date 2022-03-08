Olağan Genel Kurul Toplantısına davet

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 25 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında duyuru yayınlattı.

Duyuruda, Yönetim Kurulu’nun 02.03.2022 tarih ve 95549 sayılı kararı ile 2021 yılı hesap dönemine ait 68. Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Mart 2022 Cuma günü saat 10:00’da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük A-2 Hizmet Binası konferans salonunda yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Genel Kurul Toplantısı’na hissedarların fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesinin 1’inci fıkrası hükmü gereğince elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabileceği bildirildi.

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