Olağan Genel Kurul Toplantısına davet

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2021 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin duyuru yayınladı.

Duyuruda, 7 Nisan 2022 tarihinde Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresinde gerçekleştirilecek toplantıya pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilecekleri belirtildi.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkün olacağı, bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerektiği hatırlatıldı.

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