Olağan Genel Kurul Toplantı duyurusu

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beşiktaş Futbol A.Ş. 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Aralık 2021 günü saat 10.30'da Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında yapılacak.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

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