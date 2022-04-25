Okul ve pansiyon binaları onarım ve doğalgaz dönüşüm işleri yaptırılacaktır
İLAN 25.04.2022, 00:12 25.04.2022, 00:21
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Mecitözü İlçesi Şehit Mahmut DAŞTAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kız Öğrenci Pansiyonu onarım ve doğalgaz dönüşüm inşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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|41
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|39
|16. Boluspor
|32
|38
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|32
|37
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|32
|35
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|12
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|O
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|33
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|33
|31
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|32
|29
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|33
|22
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|33
|21
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|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
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|61
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|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
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|52
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|48
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|40
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|31
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|30
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|25
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