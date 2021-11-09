Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 13 öğretim üyesi alacak.

Eğitim, Mühendislik, İlahiyat ve Sağlık Bilimleri Fakültesine yapılacak akademik personel alımı için başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacak.

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