Öğretim Elemanı alım ilanı
İLAN 04.10.2021, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Uluslararası Final Üniversitesi akademik personel alımı için ilan yayınladı.
KKTC’nin Girne ilçesinde bulunan Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu'na 72 Profesör, Doçent, Yrd. Doç. ve Öğretim Görevlileri istihdam edecek.
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