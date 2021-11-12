ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Kurulu toplanıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, ortaklarını Olağan Genel Kurul Toplantısına davet etti.

Şirketin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 11.00'de Barbaros Mahallesi, Al Zambak Sokak, Varyap Meridian Sitesi, A Blok/No: 2, Kat: 51 Ataşehir - İstanbul adresinde gerçekleştirilecek. Pay sahipleri toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilecekler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkün olacak.

Olağan Genel Kurul Toplantısı duyurusunu görüntülemek için tıklayınız.