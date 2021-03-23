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Obruk HES İşletme Müdürlüğü personel alacak

İLAN 23.03.2021, 00:14 23.03.2021, 00:21
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Obruk HES İşletme Müdürlüğü personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Obruk HES İşletme Müdürlüğü Santral Binası, İdari ve Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Temizlik Çevre Düzenleme ve İdame Hizmetlerinin 14 Kişi ile 3 Yıl Süreli Yaptırılması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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