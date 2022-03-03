Nuh Çimento A.Ş.'den toplantı daveti

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Nuh Çimento Sanayi A.Ş., yayınlattığı duyuru ile şirket ortaklarını Olağan Genel Kurul Toplantısına davet etti.

Şirketin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mart 2022 Perşembe günü Saat 14.00’te Nuh Çimento Fabrikası sosyal tesislerinde gerçekleştirilecek.

Duyuruda, toplantıya katılacak gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmelerinin şart olduğu belirtilirken, şahsen, vekâleten veya EGKS üzerinden toplantıya katılacak olanların toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar Hazır Bulunanlar Listesi’ne kaydolmaları gerektiğine dikkat çekildi. Toplantıya, şahsen veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini ve diğer gerekli belgeleri Şirkete ibraz etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Toplantı davet metnini görüntülemek için tıklayınız.