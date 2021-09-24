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Nişantaşı Üniversitesinden akademik personel alım ilanı

İLAN 24.09.2021, 01:19 24.09.2021, 01:22
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Nişantaşı Üniversitesinden akademik personel alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Nişantaşı Üniversitesi, Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu  bölüm  ve  programlarına  2547  sayılı  Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alacak.
101 akademik personel kadrosu için son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular elden veya posta yoluyla Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına  yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Detaylı bilgi için ilanı tıklayınız.

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