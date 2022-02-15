Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Nişantaşı Üniversitesine Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların, istenilen belgeleri ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren on beş gün içerisinde elden veya posta yoluyla Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.

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