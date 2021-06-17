Nişantaşı Üniversitesi 146 akademik personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Nişantaşı Üniversitesi'nin ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacak

Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru tarihi, başvuru yeri, personel alınacak birimler ve alınacak personellerde aranılan özelliklere buradan ulaşabilirsiniz.

