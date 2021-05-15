Nakil hizmeti alınacaktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Alaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2021 yılı kömür döneminde dağıtımı yapılacak olan 3000 ton kömürün istifleme, yükleme, boşaltma, taşıma ve fakir ve muhtaç vatandaşların ikamet adreslerine teslim etme işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.