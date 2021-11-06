Mutfak tüpü alınacak
İLAN 06.11.2021, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Apaydın Geçici Barınma Merkezine 4200 adet 12 kg'lık mutfak tüpü satın alınacaktır.
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