Mülakatla 50 işçi alınacak
İLAN 23.02.2021, 00:42
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere mülakatla 50 İşçi alınacak.
Başvurular, 24 Şubat 2021 günü mesai saati bitimine kadar şahsen Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne (Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06330 Çankaya / Ankara) adresine yapılacak.
Başvuru şartlarına ulaşmak için tıklayınız
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