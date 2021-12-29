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Muhtelif motor malzemesi satın alınacak
İLAN 29.12.2021, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (Türasaş) Eskişehir Bölge Müdürlüğü, 24 Kalem Motor Muhtelif Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
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