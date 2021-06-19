Milli Piyango İdaresine ait 13 adet kamu konutu satışa çıkarılıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ilanda nitelikleri belirtilen ve Mülkiyeti Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul'un Bakırköy ve Fatih ilçelerindeki kamu konutu niteliğindeki taşınmazlar satışa sunuldu.

Konutların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yapılacak.

Satışa sunulan konutların ilçesi, mahallesi, konumu, yüzölçümü, tahmini bedel ve geçici teminat gibi bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

