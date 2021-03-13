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Milli Emlak Müdürlüğü kamu konutlarını satışa çıkardı

İLAN 13.03.2021, 01:07
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Milli Emlak Müdürlüğü kamu konutlarını satışa çıkardı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hakkari İli, Merkez İlçesinde bulunan ve ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (Kamu Konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. Katında Toplantı Salonunda oluşturulacak komisyon huzurunda satışı yapılacak.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihalesi yapılacak olan taşınmazların konumu, büyüklüğü ve diğer detaylarını buradan öğrenebilirsiniz

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