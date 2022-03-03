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Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve aşçı alımı yapacak
İLAN 03.03.2022, 00:09
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna (aşçı, aşçı yardımcısı) personel alımı yapacak.
Başvurular 21 Mart ve 1 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını e-Devlet - Milli Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
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