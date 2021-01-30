Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen alacak
İLAN 30.01.2021, 01:50 30.01.2021, 02:11
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda yapılan açıklamalar doğrultusunda belirtilen şartlar ve süre içerisinde başvurular alınarak toplam 500 (Beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacak.
Atamaya ilişkin detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
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